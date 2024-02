La cifra più alta di sempre | evasione | le cifre del Fisco che zittiscono la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Raccolta proficua per ilsul fronte della lotta all'. Ammontano a 24,7 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023 grazie all'attività svolta da Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione: 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%). "È la somma piùdi". I dati sono comunicati in occasione della presentazione dei 'risultati raggiunti nel 2023 e prospettive future dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Nel dettaglio, 19,6 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dale 5,1 miliardi da misure straordinarie, come rottamazione delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Dei 24, 7 miliardi recuperati, 19,6 provengono da attività di controllo ordinarie, così ...