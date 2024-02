La casa | Sébastien Vani?ek si occuperà del nuovo progetto spinoff della saga horror

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il registaVani?ek sidi unideato comedel filmLa, di cui online non sono stati svelati i dettagli. LaLaavrà unche verrà diretto e scritto daVani?ek. Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio sulla trama del lungometraggio che verrà prodotto per la Ghost House Pictures di Sam Raimi e Robert Tapert. IlLaè arrivata sugli schermi nel 1981 con protagonista Bruce Campbell nel ruolo di Ash Williams, alle prese con la lotta contro le forze del male. Il primo film ha dato ...