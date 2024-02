La cantante canadese non si faceva vedere da un annoa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Céline Dion è andata ai Grammy Awards 2024. Ed è stata la sorpresa della serata. Nella serata in chi Taylor Swift ha vinto per la quarta volta Album dell’anno (per Midnights), il suo ritorno dopo più di un anno di assenza dalle scene ha scaldato i cuori. Un’apparizione di pochi minuti, ma che ha riacceso la speranza di rivederla di nuovo in scena. Celine Dion, in arrivo il documentario sulla sua incredibile carriera X ...

