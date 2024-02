La Borsa del Turismo A Milano l’hub dei viaggi Autenticità e benessere le nuove parole d’ordine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La reputazione conta. Ma conta anche la postura mentale. Perché il primo marketplace del ’prodotto Italia’ nel mondo non si accontenta di essere la piattaforma dell’arte di accogliere e il crocevia obbligato per operatori internazionali interessati a comperare e prenotare pezzi di Belpaese. Vuole anche intercettare la crescente voglia collettiva diare a dispetto di un mondo paradossalmente insicuro, alle prese con conflitti e tensioni inquietanti. Ed è esattamente questa la forza della Bit, laInternazionale delche, tra domani e martedì, si prenderà la scena all’Allianz MiCo di, rassegna di settore decisa a celebrare i grandi numeri del 2023 (445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive con un invidiabile +8,1% rispetto al 2022) ma anche a confermare il proprio ruolo di hub del ...

Roma, 31 gen. (askanews) – Hennes & Mauritz a picco in Borsa , nel pomeriggio le azioni del gruppo quotate sul mercato di Stoccolma cadono del ... (ildenaro)

Le Borse europee chiudono in calo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui ... (quotidiano)

Le Borse europee chiudono in calo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui ... (quotidiano)

Caserta . Il Comune di Caserta parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) , in programma a Milano fino a martedì 6 febbraio. ... (casertanotizie)

Dopo il crollo delle azioni Polestar e la svalutazione del brand, Volvo ha annunciato la cessione della sua quota a Geely ...la terza banca francese quotata in borsa, ha detto che intende tagliare circa 900 posti di lavoro presso la sede centrale di Parigi attraverso uscite volontarie. Le uscite previste, che saranno ...L’impegno del governo verso l’industria e gli scenari per il 2024. Dall’hub digitale ‘Italia.it’ alla campagna ‘Open to Meraviglia’:. "L’ultimo anno ci sprona a investire ancora di più e a fare meglio ...