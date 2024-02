La bordata di Salvini | Con quello che ci è costata l' ex Fiat lo Stato è entrato in Stellantis 18 volte

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dal governo partono nuove bordate a. Dopo le dichiarazioni non certo tenere del ministro delle Imprese Urso ("se Volkswagen vende più dinon è un problema" dell'esecutivo), è Matteoad andare all'attacco del colosso automotive. "Con tuttoche agli italiani è...

Matteo Salvini è un fiume in piena sul Medio Oriente. Il vicepremier leghista, intervenendo al 34esimo Congresso Nazionale della Federazione delle ... (iltempo)

Con queste parole il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è espresso a proposito della protesta degli agricoltori che coi trattori minacciano di arrivare anche a Roma. "Cerchiamo di fare ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sottolineando che "hanno tutta la mia solidarietà perché pagare gli agricoltori per non fare il loro mestiere, per lasciare incolti i loro campi o ...