la 66esima edizione dei Grammy | diluvio | arresti ed il trionfo di Taylor Swift

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (askanews) – A Los Angeles la musica è donna per ladeiAwards, l’equivalente degli Oscar per la musica di ogni categoria.è la prima artista nella storia del premio a vincere quattro volte per il miglior album dell’anno, considerato l’onore più prestigioso. Unacondizionata da una bomba d’acqua che si è abbattuta su Los Angeles prima dell’evento: risultato abiti inzuppati, scalette che hanno subito ritardi, governatore che ha diramato l’allarme rosso. Ma i colpi di scena non finiscono qui con la polizia che arresta il rapper Killer Mike che un attimo prima aveva conquistato tre premi nella sua categoria: migliore performance, miglior canzone e miglior album. Il motivo? Una lite con un addetto alla sicurezza della Cripto.com ...

Una sorta di messa gospel per ricordare le star della musica scomparse nel 2023. Un ricordo per nulla sdolcinato, ma carico di energia, nel segmento In memoriam alla 66esima edizione dei Grammy a Los ...Miley Cyrus e il fidanzato Maxx Morando, solitamente molto riservati, si sono baciati in pubblico alla serata dei Grammy Awards 2024 in cui la cantante ha vinto due premi ...Nessuno prima di Taylor Swift era riuscito a portarsi a casa quattro premi per l'album dell'anno. Grandi leggende della musica come Frank Sinatra e Stevie Wonder si erano fermati a tre premi e la ...