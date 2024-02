Kvaratskhelia il migliore | le pagelle | “L’angelo che abbraccia il Napoli”

(Di lunedì 5 febbraio 2024)trascina ilalla vittoria con un gol da maestro: ledei maggiori quotidiani sportivi nazionali. La partita di campionato trae Verona ha visto riemergere un vero talento: Khvicha. L’attaccante georgiano del, ha regalato una prestazione magistrale, tanto da guadagnarsi il titolo diin campo secondo i principali quotidiani nazionali. La Gazzetta dello Sport, con un voto di 7.5, ha descritto la sua performance come un’esplosione di tecnica unita a concretezza. Nel primo tempo, sembrava quasi giocasse da solo, creando pericoli continui per Montipò, portiere del Verona: “Libera la sua tecnica, la unisce con la concretezza: nel primo tempo sembra giochi da solo, i pericoli per Montipò sono tutti suoi. La rete ...

Buona la prima per Mazzarri alla guida del Napoli. Gli azzurri vincono 2-1 a Bergamo grazie ai gol di Kvaratskhelia ed Elmas. All'Atalanta non basta ... (ilmattino)

Questa l'analisi del Corriere della Sera all'indomani della vittoria in rimonta del Napoli sull'Hellas Verona al Maradona ...Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato il migliore in campo nel match vinto 2-1 contro il Verona, in cui ha realizzato la rete decisiva. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi nazional ...Folorunsho un gigante in confronto a Cajuste. Lindstrom non è un oggetto misterioso né un esterno puro, De Laurentiis si rassegni ...