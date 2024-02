Kvara fa esplodere di gioia anche Osimhen | la reazione del nigeriano fa il giro del mondo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Victorcelebra a distanza la vittoria del Napoli contro il Verona durante la Coppa d’Africa. Ilincollato alla tv per la sfida della 23esima giornata. Il Napoli ha conquistato una vittoria di peso contro il Verona, grazie al gol decisivo ditskhelia. Ma la storia di questa partita non si limita solo al campo da gioco. Mentre gli azzurri festeggiavano in Italia, il bomberVictorseguiva la partita a distanza, direttamente dalla Costa d’Avorio, dove è attualmente impegnato nella Coppa d’Africa con la sua nazionale.non ha perso l’occasione di sostenere i suoi compagni di squadra dal televisore, esultando a distanza insieme ai tifosi azzurri. La sua partecipazione emotiva alla partita è stata riportatadall’edizione ...

Il Corriere dello Sport si è soffermato su come Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha vissuto la gara vinta contro il Verona: "Mazzarri ha trascorso ieri uno dei quarti d'ora più thrilling della ...Victor Osimhen pazzo di gioia per il gol di Kvaratskhelia e per la vittoria dei compagni a tempo quasi scaduto contro l'Hellas. Questo il retroscena sull'attaccante nigeriano svelato dall'edizione odi ...Mazzarri ha trascorso ieri uno dei quarti d’ora più thrilling della sua esistenza di allenatore: sotto con il Verona in casa al 27' del secondo tempo, a un passo dal baratro, e al 42' è invece tutta u ...