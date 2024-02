Kvara è l’uomo dei sogni mentre il Napoli era finito in un incubo Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024)deiilerain un. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano.deiilin un, entra nel proprio corpo, si prende il destino tra le mani e disegna un arcobaleno: chi ce l’ha un altro Khvichatskhelia, con quel talento che vale tanto oro quanto pesa? E proprio quando sembra sia finita, e non resta altro da fare che perdersi nelle più cupe elucubrazioni per aver buttato via un anno e un Progetto, in uno stadio che ha le mani giunte, il Dio del calcio ispira il genio d’un calciatore speciale – forse, spaziale – che non ha schemi, chissà se ha limiti. ...