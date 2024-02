Kledi Kadiu | che malattia ha suo figlio Gabriel? “Non è semplice”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildi, soffre di meningo-encefalite, unadiagnosticata qualche giorno dopo la nascita, che l’ha costretto a un lungo percorso in ospedale. Il ballerino ha parlato a Verissimo delle condizioni di salute del suo bambino, che è nato nel 2021.con i due figli, Lea e– fonte: Instagramha specificato nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5: “La sua gioia di vivere mi da la forza. Mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e andare avanti come delle persone normali. Charlotte è la mamma, il pilastro della casa, e Lea è una sorella maggiore fantastica”. Fin dalla nascita il piccoloha dovuto lottare per affrontare la vita, riuscendo a ...