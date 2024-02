Katia Ricciarelli | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 5 febbraio 2024): la celebre soprano italiana ha 77 anni e perciò può riscuotere la pensione.ammonta dopo i tanti anni di lavoro!è un volto molto noto dello spettacolo ed è amata da tutte le generazioni. Il matrimonio poi finito con Pippo Baudo l’ha fatta finire al centro dell’attenzione per un po’, ma ad oggi, tranne sporadiche apparizioni televisive, lanon compare più sul piccolo schermo. Infatti percepisce anche una pensione dopo tutti gli anni di lavoro svolti.: aammonta la suaè stata per anni un grandissimo personaggio televisivo. Amata anche per la sua voce, ...