Kate Middleton torna a casa | la famiglia si stringe intorno a lei

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ta adopo 13 giorni di degenza in ospedale. La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico addominale. Secondo le notizie provenienti da fonti vicine allaReale l’operazione non era legata a problemi di cancro. Ma la preoccupazione per la salute della moglie del principe William è cresciuta nelle ultime settimane. Finoranon ha condiviso con il pubblico i motivi che l’hanno costretta all’intervento chirurgico e ad una degenza così tanto lunga. Alcuni esperti hanno parlato di problemi legati alla sfera ginecologica, mentre altri hanno ipotizzato un problema di diverticolite o una patologia a carico dell’apparato digerente. Secondo alcuni, la principessa del Galles si aprirà in futuro sull’argomento, quando ...

La cantante sembra infatti aver preso ispirazione dalla principessa di Galles per il confezionamento del suo look sfoggiato ai Grammy 2024. È ancora ... (vanityfair)

Personaggi tv. Martina Colombari come Kate Middleton , operata d’urgenza : cosa le è successo – come accaduto a Kate Middleton , principessa del Galles ... (tvzap)

E se Kate Middleton rivelasse cosa l’ha trattenuta per 13 giorni in ospedale e perché starà lontano dagli impegni pubblici per tre mesi? La notizia ... (ilfattoquotidiano)

“Kate Middleton soffre di anoressia, lotta contro i disturbi alimentari come Lady Diana. È apparsa sempre più magra dopo le voci di tradimento di William” ...Non c'è pace per la Royal Family, da Kate Middleton a Re Carlo III. L'ultima notizia è la diagnosi di cancro che ha ...Non c'è pace per la Royal Family, da Kate Middleton a Re Carlo III. L'ultima notizia è la diagnosi di cancro che ha colpito Carlo, annunciata dal profilo ufficiale dei ...