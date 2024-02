Kate Middleton in ospedale | le condizioni della Principessa del Galles

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Passata una settimana da quandoè uscita dall’in cui ha subito un intervento addominale, le preoccupazioni dei sudditi sul suo stato di salute non accennano a diminuire, anzi. Ciò che è certo è che la convalescenza sarà lunga e avrà bisogno di tutto l’affetto del marito, il Principe William, e dei figli: George, Charlotte e Louis. Sulla vera natura del suo intervento vige ancora il più totale segreto da parte del Palazzo eFamiglia Reale. Ma la mancanza di notizie e comunicati ufficiali alimenta le speculazioni sulle suedi salute. Qualcuno infatti, tra giornalisti e esperti Royal, ha ipotizzato ladelsi trovasse inin coma (voce smentita da Kensington Palace), ma c’è anche chi, come ...

Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 C’è grande preoccupazione in Gran Bretagna per la salute di Kate Middleton , ricoverata e operata qualche giorno fa. ... (dayitalianews)

Il Re Carlo III e la Principessa di Galles sono cresciuti di popolarità dopo essere stati ricoverati in ospedale per i rispettivi problemi di ... (open.online)

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l’Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più bella e influente del reame, ...Dopo il ricovero di Kate Middleton a causa di un intervento all'addome ci si è chiesti chi seguisse i bambini durante la degenza. A… Leggi ...Kate Middleton ,i figli non le hanno fatto visita durante i giorni di ricovero in ospedale: la scelta è stata della principessa che ...