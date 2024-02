Karate | Valdesi | “Costruiamo un’Italia di campioni per continuare la tradizione vincente”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma – Una lunga e luminosa carriera nelprofessionistico da atleta e pluricampione mondiale di kata, sia individuale che a squadre. E adesso una nuova avventura. Dall’ottobre del 2021 Lucaè il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di(aprendo un nuovo ciclo) e, con entusiasmo, segue oggi gli atleti e si mette a disposizione sia della Fijlkam, che del gruppo tricolore per conquistare altre importanti medaglie. In questi due anni e mezzo, l’Italia delha proseguito a vincere, a seguito di una lunga e importantepluriennale. Eè fiero dei suoi ragazzi e del gruppo di lavoro. Per l’Italia l’obiettivo faro del 2024 saranno gli Europei di maggio. E non solo intesi come competizione continentale a cui l’Italia ha sempre puntato per fare ...