Juventus | si ferma Perin | infortunio al ginocchio | ecco quanto starà fuori

Pardo , che ieri ha commentato per Dazn Inter-Juventus, oggi ha parlato della partita e di come i nerazzurri si siano imposti nettamente sui ... (inter-news)

L’ Inter prepara la partita contro la Juventus , in programma domani sera. quattro rientri per i nerazzurri. Inzaghi stila il programma. rientri E ... (inter-news)

Inter-Juventus - confermato il tutto esaurito! Tutte le informazioni

confermato il tutto esaurito per Inter-Juventus e non poteva essere altrimenti. Grande risposta da parte del pubblico per la sfida scudetto, come ... (inter-news)