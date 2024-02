Juventus | Locatelli | ‘Inter più intelligente | noi troppo bassi nel primo tempo’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-05 00:37:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lacade in casa dell’Inter nello scontro diretto per lo scudetto, al termine della partita il centrocampista bianconero Manuelha analizzato la sconfitta a DAZN: “Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato sui loro movimenti, rivedremo gli errori in settimana. E’ stato un peccato perdere questa grande sfida, ma dobbiamo riprendere il percorso di crescita già con l’Udinese”. AMAREZZA SOLO PER IL RISULTATO? – “Quando perdi sei sempre deluso. Neltempo per me ci siamo abbassati un po’, ma andremo a rivederlo. Comunque abbiamo margini di crescita, dobbiamo continuare con lo spirito che ci ha consentito di stare uniti e arrivare fino a qui”. RIMPIANTI PER L’ATTEGGIAMENTO INIZIALE? – “Sapete ...