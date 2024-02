Juventus | il Barcellona punta Rabiot

La corsa per un posto al Mondiale per Club 2025 – il primo a 32 squadre – passa inevitabilmente per gli ottavi di finale di Champions League. Che ... (sportface)

Barcellona, Juventus e PSG. Il brasiliano è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane nel bagno di una discoteca nel capoluogo catalano nel dicembre del 2022. Per Dani Alves la Procura ...Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della nazionale francese, in scadenza di contratto con la Juventus, sarebbe un obiettivo di mercato concreto del Barcellona. Stando ad ...La Juventus si ripete. Ufficializzerà l’acquisto da una squadra estera di un ex falegname: in arrivo Gatti 2.0 Entrare nel mondo del calcio ti cambia sicuramente la vita, soprattutto se diventi parte ...