Juventus e Milan su Thiago Motta | l’assist di Deco | ‘Non lo seguo’ Ecco chi è un in pole per la panchina del Barcellona|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-05 16:00:00 Fermi tutti! Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di stagione non manchino – da una Champions League che presto riapre i battenti e propone il Napoli come avversario agli ottavi di finale, ad una Liga che formalmente resta aperta nonostante gli 8 punti di ritardo dal Real Madrid – preannunciando (dopo la sconfitta interna contro il Villarreal dello scorso 27 gennaio) un addio che si materializzerà soltanto a giugno ma che emotivamente si è già consumato. La caccia al successore ufficialmente non è ancora partita, perché il club blaugrana vuole prima comprendere che piega prenderà questo primo scorcio di 2024 a partire dalla primavera e soprattutto bisognerà comprendere quali saranno le prospettive economiche di una società in costante sofferenza. Se però le parole hanno un peso, quelle rilasciate ...