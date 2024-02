Juventus | Chiesa ora è un caso | perché non era titolare nel match dell’anno?|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-05 10:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: IlFedericoallada ieri è ufficialmente aperto, dopo la sconfitta dei bianconeri contro l’Inter nel derby d’Italia.se non seinella partita dell’anno, le cose sono due: o non sei a posto fisicamente, oppure sei stato scavalcato ufficialmente da Kenan Yildiz nelle gerarchie. E in entrambi i casi si tratta di un problema, in primis per l’attaccante della Nazionale e poi anche per la Juve, che a questo punto dovrà fare delle serie riflessioni sul futuro del classe 1997 ex Fiorentina. MONTAGNE RUSSE – La stagione diallafinora è stata sulle montagne russe. In campo, il suo ...