Juventus | altri guai | problemi fisici per Vlahovic e Chiesa | la situazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In casa, il giorno dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby d'Italia perso per 1-0 dai bianconeri al Meazza domenica sera,...

Voglia matta di vincere lo scudetto battagliando, fino alla fine, contro un’Inter che per adesso sembra più solida, pronta e forte. Alla Vecchia ... (metropolitanmagazine)

Tre punti di corto muso contro la Juventus, tre punti pesantissimi che avvicinano l`Inter ancor di più al grande obiettivo stagionale: la seconda stella. Lo scudetto.È tanta la delusione dei tifosi della Juventus dopo la sconfitta contro l’Inter ...la Juve che fa paura agli altri negli spogliatoi, che valorizza la rosa, la Juve che prova a vincere sempre, non ...Contro qualsiasi avversario, la Juventus non aggredisce, permette di giocare il pallone come e quando vuole l’altra squadra. Quel forte Apache prima o poi viene abbattuto dalla qualità di una squadra ...