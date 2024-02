Juventus | Allegri | 'L'Inter era e rimane favorita per lo scudetto C'è il Milan | occhio agli imprevisti'

Questa sera a partire dalle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter-Juventus vedrà 180 paesi sintonizzati per guardare... (calciomercato)

Un autogol di Gatti nel primo tempo decide il big match di San Siro.MILANO (ITALPRESS) - L'Inter batte 1-0 la Juventus nell'atteso big match di ...5.5 All. Allegri Non si inventa nulla in grado di impensierire l’Inter, né è in grado di mutare con i cambi l’inerzia di una partita che poteva finire con un risultato più severo per la Juve.JUVENTUS (3-5-2) Wojciech SZCZESNY 7 ...Nella ripresa toglie più volte le castagne dal fuoco ad Allegri. DANILO 6,5: Allegri gli ha affidato il compito di rovinare le trame nerazzurre e lui ci mette ...