Juve Locatelli | «C’è delusione | ma possiamo ancora crescere»

Locatelli è sceso in campo stasera in Lecce-Juventus, lo 0-3 che porta i bianconeri in testa alla Serie A complice il rinvio di Inter-Atalanta. ... (inter-news)

Manuel Locatelli , centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 3-0 rifilato al Lecce: "Per me è... (calciomercato)

La Juventus cade in casa dell'Inter nello scontro diretto per lo scudetto, al termine della partita il centrocampista bianconero Manuel... (calciomercato)

Piazza il posto di blocco tra Calhanoglu e Thuram, con qualche utilità. Dopodiché, al solito, gli tocca abbassarsi, e non per la «salida lavolpiana» e la costruzione dal basso, ma per rincorrere il ...Manuel Locatelli ha parlato a Dazn dopo Inter Juve. SCONFITTA – «Abbiamo sbagliato qualcosa quando si sono mossi loro. E’ stato un peccato perdere ma dobbiamo riprendere il percorso di crescita con ...La Juventus cade in casa dell`Inter nello scontro diretto per lo scudetto, al termine della partita il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha analizzato.