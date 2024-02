Juve Allegri | «Loro favoriti per lo Scudetto | non lo scopriamo oggi»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo la sconfitta subita dai bianconeri contro l’Inter Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro l’Inter. Di seguito le sue parole. MATCH POINT– «Non sono sorpreso, noi facciamo il nostro percorso. Partita difficile contro una squadra forte. Primo tempo bloccato,hanno fatto questo gol, noi abbiamo avuto quell’occasione con Vlahovic. Nel secondo tempo è stata più divertente da vedere, poiquando ripartono hanno precisione, noi dobbiamo migliorare. C’è da complimentarsi con i ragazzi per quanto fatto, mettiamo da parte questa settimana, che in stagione capita, e ripartire con l’Udinese». COSA E’ MANCATO – «sono bravi ...

L'allenatore esordisce parlando dell'importanza di questa vittoria nella corsa Scudetto: " Abbiamo conquistato una vittoria importante e meritata per come abbiamo giocato. Siamo molto contenti, è una ...E' stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte". Massimiliano Allegri analizza la partita che la sua Juventus ha perso 1-0 sul campo dell'Inter.