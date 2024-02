Juve | allarme Vlahovic e Chiesa Le ultime

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I due calciatori non sono al meglio Lantus è tornata al lavoro già questa mattina dopo la cocente sconfitta rimediata ieri sera contro l'Inter. A preoccupare Allegri ed i fantallenatori ci pensanoche non sono al meglio. Dusansi è sottoposto ad esami clinici approfonditi al JMedical. Il motivo? Per

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Juventus , match valido per la 16^ giornata di Serie A. Brutte notizie per Gilardino, il quale dovrà fare ... (serieanews)

E’ allarme traffico a Milano per il derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45. Una partita che farà ... (sportface)

allarme a Milano in vista del Derby d’Italia Inter-Juve ntus, in programma domenica sera a San Siro. Che cosa sta succedendo Cresce l’attesa per la ... (rompipallone)

Il centravanti serbo occupa le prime pagine dei giornali sportivi non solo per i gol: l’ annuncio è una tegola per i tifosi bianconeri A volte il ... (cityrumors)

La Juventus è tornata al lavoro già questa mattina dopo la cocente sconfitta rimediata ieri sera contro l'Inter. A preoccupare Allegri ed i fantallenatori ci pensano Vlahovic e Chiesa che non sono al ...Se la corsa all’Europa fosse assimilabile a un ingorgo autostradale, la Fiorentina sarebbe ferma in corsia d’emergenza, con le quattro frecce. Alla sua sinistra scorre in ...Non solo Chiesa, per la Juventus è scattato anche l’allarme Vlahovic. Criticatissimo per l’occasione fallita nel primo tempo, stamane il bomber serbo ha svolto degli esami.