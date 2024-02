Juric Torino | «Se non andiamo in Europa vado via!»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Le parole di Ivan, tecnico del, in una conferenza straordinaria: «Non volevo offendere qualcuno o la storia del Toro, o i tifosi» Ivanha parlato in una conferenza stampa straordinaria, organizzata dopo il pareggio delcontro la Salernitana, ma anche per rispondere delle “accuse” lanciate dal tecnico granata contro l’ambiente Toro prima della partita. Di seguito le sue parole. CONFERENZA STAMPA – «Volevo parlare e capirci meglio. Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo favoloso, non c’era volontà di creare delusioni. Volevo riprendere le parole di Peyote, è tutto lì. Il discorso è: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico». SCUSE – «Un po’ ci conosciamo, ho letto cose di ...