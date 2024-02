Juric | «Dovrei essere più paraculo… chiedo scusa ai tifosi Se non andiamo in Europa | lascio il Torino»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ivanha rilasciato delle dichiarazioni dopo il match contro la Salernitana in cui ha attaccato alcuni: «Non tutti ihanno lo spirito Toro» ha detto. Oggi ha svolto una conferenza stampa per spiegarsi meglio: «Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo favoloso, non c’era volontà di creare delusioni. Volevo riprendere le parole di Peyote, è tutto lì. Il discorso è: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico». Successivamente ha dichiarato: «Seinresto al, altrimenti vado via. La parte sinistra della classifica è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza? Prendo i soldi e poi ...

