Jovic | il Re Mida rossonero Ogni pallone diventa oro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una media gol che lo sta avvicinando a campioni assoluti del calibro di Mbappé, Haaland e Lautaro Martinez, unita a una determinazione che sta facendo la fortuna del Milan: Lukasta attraversando un momento di forma e concretezza di altissimo livello e la rete decisiva realizzata a Frosinone, che ha portato alla vittoria dei rossoneri in rimonta, ne è solo l’ultimo esempio tangibile: il serbo ha collezionato finora sette centri stagionali, cinque in campionato e due in Coppa Italia, bucando la porta avversaria103 minuti: quasi un gol a partita. Se si guarda alla sola serie A si parla di una rete segnata41 minuti giocati in 7 presenze. Contro i ciociari, inoltre, la sua efficacia è stata fulminea. Poco più di un giro di lancette d’orologio dal suo ingresso in campo per far esultare il Diavolo: la media ...