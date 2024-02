John Elkann smentisce le voci di una fusione tra Renault e Stellantis La casa francese non commenta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)no. “Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni didicon altri costruttori. La società è concentrata sull’esecuzione del piano strategico Dare forward e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l’attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l’Italia”, ha affermato l’amministratore delegato della holding olandese Exor (primo azionista dicon il 14,3%).invece “nonlee le indiscrezioni”. I responsabili della comunicazione dellaspiegano che “Onestamente non abbiamo alcuna informazione su questo argomento”.di una possibile ...