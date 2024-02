Joe Keery | «I miei punti di riferimento? I genitori e i miei fratelli»

Una diva degli anni '50 e una ragazza ingenua piena di sogni. Finalmente l'alba è la storia di formazione di Saverio Costanzo che arriva in sala dal ... (comingsoon)

L'attesa del pubblico è quasi tutta su, Michele Bravi, al suo esordio nel mondo del cinema. Ma nel cast c'è anche Joe Keery, famoso per Stranger Things."Le suggestioni sono quelle felliniane anche per quanto riguarda la perdita dell'innocenza, ma sostanzialmente è un film dialogo tra una diva americana degli anni Cinquanta costretta a compiacere alle ...Abbiamo incontrato Lily James e Joe Keery. Una storia di formazione, tutta in una notte, la perdita d’innocenza di una giovane ragazze e di un Paese che durante gli anni ’50 inizia a confrontarsi con ...