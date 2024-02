Jeremy Renner tornerà nel MCU dopo l' incidente con lo spazzaneve? Le parole dell' attore

I titoli da non perdere questa sera sui canali in chiaro del digitale terrestre, tra animazione e storie vere. La programmazione di stasera sabato ... (ilgiornale)

The Bourne Legacy e il sequel con Jeremy Renner mai nato : “Un peccato”

Justin Lin ha svelato la ragione per cui il previsto sequel di The Bourne Legacy, con Jeremy Renner nei panni dell’agente segreto Aaron Cross, non ... (cinemaserietv)