Jannik Sinner in chiaro per decreto | rumors sulla clamorosa mossa del governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In Italia è esplosa la mania del tennis. Tutto merito di, ovviamente, delle sue imprese e soprattutto dell'ultima, la vittoria leggendaria agli Australian Open nella finalissima contro Daniil Medvedev. Una partita che, però, non è stata trasmessa in: ad ospitarla Europsport, dunque era visibile agli abbonati Dazn. Un caso di cui si è molto dibattuto. Ma c'era poco da fare: Rai, come Mediaset, non aveva i diritti per proporre l'evento, e Discovery ha legittimamente scelto di non mettere in, su Nove, la partita. Eppure, ora, le cose potrebbero cambiare. E potrebbero cambiare già in occasione del Roland Garros di Parigi. Il punto è che una delibera Agcom sembra parlarsu quelli che sono "eventi di particolare rilevanza per la società". L'elenco è però datato, risale al ...