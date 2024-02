Jamie Lee Curtis | la star hollywoodiana festeggia 25 anni di sobrietà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Lee25dicon un post su Instagram dopo la battaglia contro la dipendenza dagli oppiacei.Leehato un importante traguardo personale su Instagram. Sabato il premio Oscar ha pubblicato una foto sulla piattaforma social per celebrare 25di. L'attrice ha condiviso una foto in cui regge un anello con la scritta "JLC Venticinque" e ha aggiunto nella didascalia: "Sono pulita e sobria da 25. Un giorno alla volta. 9.125 di loro. Quello che sento dentro, come cantava il mio vecchio amico Adam, è un senso di calma, serenità e la più grande sensazione di non essere sola. Che molti altri condividono la stessa malattia e la stessa ...