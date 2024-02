Jacob Elordi di Saltburn indagato per un' aggressione a un produttore musicale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A quanto sembra, ospite di un hotel in Australia, ha avuto una reazione sin troppo violenta verso uno scherzo di un producer radiofonico: l'ha preso in giro per una scena molto discussa di, quella "della vasca".

Che cos'hanno in comune Elordi , Ryan Gosling e Mark Ruffalo? In inglese si dice «himbo». Tradotto: interpretano personaggi maschili belli e vacui (e ... (vanityfair)

A quanto sembra Jacob Elordi, ospite di un hotel in Australia, ha avuto una reazione sin troppo violenta verso uno scherzo di un producer radiofonico: l'ha preso in giro per una scena molto discussa ...Jacob Elordi, co-protagonista con Barry Keoghan del film di Emerald Fennell, sarebbe stato coinvolto in una lite degenerata molto velocemente ...Guardate la nuova foto postata da Guillermo del Toro per il suo prossimo film, un adattamento del romanzo Frankenstein.