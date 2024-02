Italia-Giappone | tè verde per incontro Meloni-Kishida a Kantei

Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – Un te? verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all? incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e ... ()

Italia-Giappone - Meloni : “Collaborazione in espansione su tutti i fronti”

(Adnkronos) – “Grande ammirazione per il Giappone”, Paese che è “fonte di ispirazione per chi, come me, crede che il ruolo della politica sia ... ()