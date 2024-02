Italia-Giappone | Meloni | ' nostra presenza più significativa con navi e F35' 2

Giorgia Meloni in Giappone . Il premier ha incontrato in un vertice bilaterale il primo ministro Giappone se Kishida e annunciato una collaborazione ... (liberoquotidiano)

"C'e' stata una intensificazione dei rapporti" fra Italia e Giappone, "che si traduce in un interscambio commerciale che lo scorso anno è cresciuto del 10% e ha raggiunto gli oltre 15 miliardi di euro ...12.30 Meloni: più presenti in Indo-Pacifico "Il Giappone è una nazione amica con cui l'Italia sta lavorando con grandis- sima sintonia a 360 gradi.A un anno dal via al partenariato strategico, la col- ...Nuovo Meccanismo di sicurezza e importanti esercitazioni militari in programma TOKYO, 05 FEB. - Il Giappone e l'Italia hanno annunciato un "rilancio della collaborazione in termini politici e ...