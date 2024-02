Italia-Giappone | Meloni | ?nostra presenza più significativa con navi e F35?

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – L?assicurerà una ?più? nell?area Indo-Pacifico ?con, la Cavour e la Vespucci, e con. Unaimportante per una cooperazione strategica?. Lo ha detto Giorgiadopo l?incontro con Fumio Kishida. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 5 feb (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni , nell?ambito della sua missione in Giappone dove tra l’altro è previsto il passaggio di consegne ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni , nell’ambito della sua missione in Giappone dove tra l’altro è previsto il passaggio di consegne alla ... ()

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone . Meloni ha affermato che il governo italiano ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles . Ha poi parlato ... (periodicodaily)

Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te' verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all' incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le ... (liberoquotidiano)

Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – Un te? verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all? incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e ... (calcioweb.eu)

Roma, 05 feb. - (Adnkronos) - “Il Giappone è una nazione amica con cui l'Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi”. Lo ha detto ... (liberoquotidiano)

ECONOMIA. A Milano Borsa Internazionale del turismo (Bit) ha preso il via con mille espositori provenienti da 66 Paesi. L’Italia si conferma leader nel segmento lusso e offre prospettive di crescita ...Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te’ verde, servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all’incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le delegazioni dei rispettivi Paesi in corso al Kante ...L'incontro tra la premier italiana e il primo ministro giapponese Fumio Kishida segnerà, tra l'altro, il passaggio di consegne fra le due nazioni alla guida del G7 ...