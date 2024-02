Italia-Giappone | Meloni | “Nostra presenza più significativa con navi e F35”

Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te' verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all' incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le ... (liberoquotidiano)

C'è stata una intensificazione dei rapporti" con il Giappone, "che si traduce in un interscambio commerciale cresciuto del 10%, che ha raggiunto oltre i 15 miliardo di euro" ...Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo per l'incontro bilaterale con il primo ministro giapponeseFumio Kishida. "Mi fa piacere essere qui in una Nazione amica con ...La presidente del Consiglio si trova nel paese nipponico per il passaggio di consegne tra la presidenza giapponese del G7 e l'inizio di quella italiana. L'occasione per confermare la cooperazione tra ...