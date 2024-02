Italia-Giappone | Meloni | “Collaborazione in espansione su tutti i fronti”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Grande ammirazione per il", Paese che è "fonte di ispirazione per chi, come me, crede che il ruolo della politica sia quello di interpretare l’interesse nazionale e l’identità più profonda di un popolo, sostenendo allo stesso tempo la convivenza pacifica e l’ordine internazionale basato su regole". Lo dice Giorgiain un

Termina il cammino della Nazionale italiana di Hockey su prato al femminile in quel di Ranchi: il preolimpico in terra indiana ha visto le azzurre ... (oasport)

Tokyo 5 feb (Adnkronos) - "Grande ammirazione per il Giappone", Paese che è "fonte di ispirazione per chi, come me, crede che il ruolo della ... (liberoquotidiano)

Tokyo 5 feb (Adnkronos) – “Grande ammirazione per il Giappone”, Paese che è “fonte di ispirazione per chi, come me, crede che il ruolo della ... (calcioweb.eu)

"Siamo di fronte alla reale possibilità che molte professioni, anche altamente qualificate, vengano rapidamente sostituite da algoritmi, causando crisi sociali e contribuendo ad ampliare il divario tr ...E' il 5 Febbraio 2024: ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.La premier a Tokyo: "Il mio obiettivo per i prossimi anni è sostenere questo importante rilancio" "Grande ammirazione per il Giappone", Paese che è "fonte di ispirazione per chi, come me, crede che il ...