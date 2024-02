Italia-Giappone | l’importanza dell’asse tra G7 e Indo Pacifico raccontata da Formentini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “La nostra presenza sarà sempre più significativa”: se servisse uno slogan per descrivere il viaggio a Tokyo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarebbe questo. Una presenza significativa sia nel contesto specifico dell’— di cui ilè attore chiave — sia sul palcoscenico internazionale. Non va dimenticato infatti che il viaggio di Meloni serve anche come simbolico passaggio di consegne alla guida del G7, raggruppamento con cui Roma trova comunione di intenti totale. E di questo ruolo la presidentena ne parla con lo Yomiuri Shimbun, in un’intervista in cui ha descritto il corso delle relazioni attuali tra Roma e Tokyo, evidenziando una delle dimensioni su cui intende far marciare l’annono del gruppo: la costruzione di un ambiente collettivo attorno ...