(Di lunedì 5 febbraio 2024) La presidente del Consigliono, Giorgia Meloni, ha annunciato oggi nuovi sviluppi nella collaborazione tradurante le dichiarazioni con il premierse, Fumio Kishida. La fase iniziale del nuovo meccanismo di consultazione Esteri-Difesa si avvierà a marzo, sottolineando l'importanza di ulteriori. L', desiderando una presenza più significativa, invierà la nave Vespucci, la portaerei Cavour e gli F35."È un grande piacere essere in una nazione amica con cui l'sta lavorando a 360 gradi. Il nostrosi è tradotto subito in fatti concreti, la relazione tra le nostre nazioni è significativamente cresciuta", ha affermato Meloni, ...

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone . Meloni ha affermato che il governo italiano ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles . Ha poi parlato ... (periodicodaily)

Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te' verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all' incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le ... (liberoquotidiano)

Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – Un te? verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all? incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e ... (calcioweb.eu)

Roma, 05 feb. - (Adnkronos) - “Il Giappone è una nazione amica con cui l'Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi”. Lo ha detto ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – “Il Giappone è una nazione amica con cui l’Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi”. Lo ha detto la presidente del ... (periodicodaily)

“Il Giappone è una nazione amica con cui l’Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro con Fumio Kishida.Roma, 05 feb. - (Adnkronos) - “Il Giappone è una nazione amica con cui l’Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi”. Lo ha detto Giorgia Meloni dopo l’incontro con Fumio Kishida."C'e' stata una intensificazione dei rapporti" fra Italia e Giappone, "che si traduce in un interscambio commerciale che lo scorso anno è cresciuto del 10% e ha raggiunto gli oltre 15 miliardi di euro ...