Iscrizioni studenti | oltre un milione hanno fatto domanda C’è tempo fino al 10 febbraio

(Di lunedì 5 febbraio 2024)undi domande presentate per leall'anno scolastico 2024/25, avvenute quest'anno attraverso la piattaforma Unica. Ricordiamo che l'accesso avviene attraverso identità digitali come SPID, CIE, CNS o eIDAS. L'articolo .

Dal 18 gennaio al 10 febbraio è prevista la finestra per le famiglie per inoltrare la domanda di Iscrizioni a scuola per l'anno scolastico ... (orizzontescuola)

i genitori chiedevano alle istituzioni coinvolte nel processo di iscrizione un incontro in presenza per discutere i criteri d’ammissione delle scuole superiori che, a loro dire, minano il diritto allo ...Inoltre Stem cerca di presentare al meglio tutte le discipline scientifiche in modo da invogliare l’iscrizione degli studenti al prossimo anno accademico. Il progetto di collaborazione con le singole ...Nuovi fondi per il Bonus affitti per gli studenti fuori sede: ecco come richiederlo, quali sono i requisiti e a quanto ammontano gli importi.