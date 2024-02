Iscrizione scuola 2024-2025 | scadenza il 10 febbraio | le domande | quali sono gli istituti coinvolti e cosa fare se si cambia idea

In tempo di iscrizioni è giusto ribadire che la scelta deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di ... (orizzontescuola)

La scuola si digitalizza sempre più, per semplificare la burocrazia e velocizzare i procedimenti che riguardano gli scolari e i loro genitori. ... (termometropolitico)

Scuola estiva in ospedale - al via l’iscrizione per diventare volontario

L’ATTIVITA’. Sono aperte le iscrizioni per la formazione di volontari del servizio della Scuola estiva in ospedale per l’estate 2024. (ecodibergamo)