Irlanda-Italia | Sei Nazioni rugby 2024 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Messo in archivio il primo turno del Guinness Seicon le vittorie di, Inghilterra e Scozia, l’attenzione è già spostata al prossimo weekend con altre tre sfide in. Sabato si disputeranno Scozia-Francia e Inghilterra-Galles, mentre gli azzurri di Gonzalo Quesada torneranno in campo domenica 11 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16, a Dublino contro l’. Per gli azzurri una trasferta durissima contro la favorita numero 1 al titolo e che è uscita nettamente vincitrice a Parigi nel big match con la Francia. Per l’, invece, un ko di misura contro l’Inghilterra che ha dato segnali incoraggianti, ma mostrato ancora tutti i limiti di Lamaro e compagni. Come detto, il match inizierà alle ore 16 e sarà trasmesso su Sky Sport Uno e su Tv8. Tutto il ...