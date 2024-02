Irama ieri e oggi | le foto del cantante | com’è cambiato da Amici ad oggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è tra i Big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano Tu no. Nonostante abbia solo 28 anni, il suo aspetto e il suo stile sono molto cambiati daad: ecco leche mostrano l'incredibile trasformazione del

La star ha superato icone della musica internazionale come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, fermi a tre riconoscimenti ...Nella giornata di ieri a finire nel mirino sono stati Irama e la sua chiacchierata vita sentimentale. Stando a recenti indiscrezioni, infatti, il noto ...Esplode in Campania il caso del Giffoni Film Festival, con il fondatore Claudio Gubitosi che ieri mattina ha annunciato di aver scritto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per scongiurare la ...