Invieremo la portaerei Cavour e i caccia | patto Meloni-Kishida | la missione italiana in Giappone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Giorgiain. Il premier ha incontrato in un vertice bilaterale il primo ministrosee annunciato una collaborazione con il Paese del Sol Levante anche sotto il profilo militare con l'ampliamento della cooperazione per la realizzazione (insieme al Regno Unito) di undi sesta generazione: "Un tassello di questa cooperazione strategica col"è la sottoscrizione, insieme al Regno Unito, della convenzione costitutiva dell'organizzazione dell'agenzia che avrà il compito di gestire il Global Compact Air Program, il programma che serve a sviluppare congiuntamente un velivolo dadi sesta generazione, assolutamente all'avanguardia, entro il 2035", ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un ...