Investimenti green | le priorità delle aziende nel 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Secondo Capgemini leinvestiranno di più in sostenibilità Tra gli obiettivi strategici, la sostenibilità e i relativihanno un peso sempre crescente. Cosa ci si deve attendere in questo senso per il? Secondo il report “Embracing a brighter future: investment priorities for”, pubblicato da Capgemini Research Institute, il 52%

Non più Italia, ma Olanda come ha spiegato in un recente colloquio con il Financial Times. Ma Andrea Agnelli non ha solo cambiato quartiere ... (open.online)

Inoltre, da più parti viene sottolineata l'importanza degli incentivi economici governativi come il Green Deal in UE e l'Inflaction Reduction Act in USA per poter sostenere e accelerare gli ...(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – Aena e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato un prestito di 140 milioni di euro per finanziare il miglioramento della sicurezza e della resilienza operat ...Viene presentato come “sostenibile”, ma siamo sicuri di non essere di fronte all’ennesimo caso di greenwashing Ecco la vera faccia ...