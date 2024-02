Intervento al cuore per Enrico Albertosi | l’ex portiere a 84 anni | “Facevo fatica anche a camminare”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 84enne exe campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, è stato operato nelle scorse settimane per una riparazione della valvola mitrale. L’, eseguito presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) di Gvm Care & Research, è stato condotto dal professor Fausto Castriota che è il responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica ed interventistica presso la struttura ravennate.si è sottoposto all’operazione a metà dicembre, con risultati a quanto pare positivi come racconta lo stesso ex calciatore: “E’ stata una cosa meravigliosa, mi sono sentito subito benissimo e ho potutopassare il Natale a casa con la famiglia – spiega – In passato ho avuto due infarti, la sensazione di affanno stava ...

Martina Colombari, 48 anni compiuti a luglio, è stata operata d’urgenza nell’ospedale Ceccarini della sua Riccione per una peritonite. E’ stata lei stessa a darne notizia postando un video sui social ...In persone di una certa età con un cuore non in forma, la chirurgia tradizionale è ...nel 2023 sono stati solo 1.400 gli interventi di MitraClip in Italia, una cifra decisamente inferiore rispetto ai ...L’ex portiere campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970: «Dopo due giorni ero già a casa a godermi il Natale con la famiglia» ...