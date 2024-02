Interrogativi sui lavori in piazza Boccaccio La Soprintendenza conferma il sì all’opera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Lahato l’approvazione dell’opera, sottolineando miglioramenti per viabilità e sicurezza della". Sono le parole del sindaco Giacomo Cucini in merito alla riqualificazione diche tanto ha fatto discutere. Venerdì scorso, il sindaco di Certaldo, con l’assessora Clara Conforti e il responsabile comunale del settore manutenzioni Paolo Ciampalini, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento deie garantire che tutte le operazioni procedano secondo i tempi stabiliti. InBoccacico la rimozione della pavimentazione riguarda gran parte dellae i sampietrini saranno riutilizzati per la riqualificazione del centro. "Abbiamo ricevuto una nota in risposta a ...