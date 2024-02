Internet | 12% studenti dipendente da videogiochi | esperti Sinpia ' dare regole'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Ore e ore trascorse su, sempre con il cellulare in mano. Quando video o giochi diventano ossessione, c’è da preoccuparsi. Tanto più se riguarda i nostri figli. Secondo i dati di un recente studio, realizzato dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Ist

In quest’articolo vi mostreremo il nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6: Internet e Wi-Fi per la vostra casa mai visti così Il set ... ()

Ore e ore trascorse su internet, sempre con il cellulare in mano. Quando video o giochi diventano ossessione, c’è da preoccuparsi. Tanto più se riguarda i nostri figli. Sempre più spesso, infatti, si ...Roma, 5 feb. (askanews) - Le candidature per la presidenza di Confindustria dovranno arrivare entro la mezzanotte del 12 febbraio. E' quanto indicato dalla Commissione di designazione ...Dusan Vlahovic ha portato a 12 il suo bottino stagionale trovando la rete nel pareggio per 1-1 contro l'Empoli ...