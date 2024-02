Inter | Marotta svela tutto in diretta | chiaro indizio sul nuovo acquisto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Giuseppenon si è nascosto a microfoni accesi e hatoin: parole chiarissime sul, non ci sono più dubbi. La spallata al campionato è arrivata, il primo grande passo verso la conquista dello scudetto è stato compiuto. La vittoria per l’nel derby d’Italia contro la Juventus, grazie a una sfortunata autorete di Federico Gatti, ha portato i nerazzurri a quota 57 punti in classifica con un vantaggio di +4 sui bianconeri e una partita da recuperare (-Atalanta il prossimo 28 febbraio). Il match è stato dominato dai ragazzi di mister Simone Inzaghi che in più occasioni hanno avuto l’occasione per chiudere il match. Solo uno straordinario Wojciech Szczesny – prodigioso sulle conclusioni di Barella e ...